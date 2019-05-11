Ağrı'da Naht ve Filografi Sanatları Sergisine Yoğun İlgi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu unutulmaya yüz tutmuş sanatlar olan Filografi ve Naht kurslarında elde edilen sanatsal çalışmalar sergisi halk tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün açtığı kurslarda usta öğreticiler tarafından kursiyerlere verilen Filografi ve Naht sanatları, düzenlenen etkinlikle sergiye çıktı. Sergi halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ağrı Kültür Kongre Merkezinde sergilenen çalışmalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan geleneksel Türk İslam sanatları olan Filografi, Naht ve Ebru Sanatları kurslarında elde edildi. Kadın kursiyerler tarafından ilgiyle yapılan Naht ve Filografi sanatları, Ağrılı kadınların meslek edinmelerine olanak sağladı. Kadınlar Kurslarda yaptıkları çalışmaları Kültür Kongre Merkezinde sergiye çıkararak halkın beğenisine sundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bulunan atölyelerde, projenin ilk ayağında gençler olmak üzere kadınlar da Filografi, Naht ve Ebru sanatları dallarında alanında uzman hocalar tarafından eğitiliyor. Servislerle evlerinden alınıp yine servislerle evlerine bırakılan kursiyerlere kurs süresince eğitime geldikleri günlerde günlük 15 lira harçlık da veriliyor. Kurs süresince yapılan tablolar boyutuna göre fiyatlandırıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde satışa sunuluyor ve elde edilen gelirle hem kendi ihtiyaçlarını hem de çalışmalar için gerekli malzemeler alınıyor. Böylece kursların sürekliliği sağlanıyor. Kurum bünyesindeki Çocuk Destek Merkezinde bulanan çocukların çalışmalarının da yer aldığı sergi vatandaşlarca ilgi odağı oldu.

‘'Bu kurslarla kadınlarımızın önü açılıyor, meslek edinmeleri konusunda çok önemli''

Filografi ve Naht sanatları kurslarında öğretmenlik yapan Alev Solhan, sergilenen çalışmaların kurs süresince ev hanımları ve genç kızlar tarafından yapılan çalışmalar olduğunu söyleyerek el emeği ile yapılan çalışmaların oldukça ilgi gördüğünü dile getirdi. Solhan, çalışmaların kadınlar tarafından tamamen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteği ve bünyesinde yapıldığını vurgulayarak, ‘'Bu el emeği ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını bunları yapan bayanlarımıza veriyoruz. Bir kısmını da ihtiyacı ailelere veriyoruz. Bu kurslarla kadınlarımızın önü açılıyor. Meslek edinmeleri konusunda çok önemli oluyor. Bu kurslarımız ve çalışmalar, bir gelir kaynağı oluyor. Çalışmalarımızı kurum bünyesinde düzenlenen sergilerde şenliklerde sürekli olarak sergileme imkânı buluyoruz. Bu günde burada sergileme imkânı bulduk. Şu an 50 kişilik iki tane kurum bünyesinde kursumuz var. Birde kurumumuz bünyesindeki Çocuk Destek Merkezinde olan çocuklarımızın yaptığı ürünlerin olduğu bir kursumuz daha var. Bugün kü sergimizde Emniyet Müdürlüğü ve kurumumuzun ortaklığında düzenlenen bir sergi. Bizde bu şekilde çalışmalarımızı sergileme imkânı bulduk'' şeklinde konuştu.

‘'Çalışmalar arasında kıl testere ve kol testere desteği ile yapılan ve çok emek isteyen çalışmalar var''

Sergiye çıkarılan sanat eserlerinin genelde ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından yapılan çalışmalar olduğunu söyleyen Usta Öğretici Davut Şahin, sergilenen çalışmaları anlattı. Şahin sergide yer alan çalışmaların genelde Naht sanatı çalışmaları olduğunu dile getirerek, ‘' Bu çalışmalar arasında kıl testere ve kol testere desteği ile yapılan ve çok emek isteyen çalışmalar var. Hepsi önemli sanatsal çalışmalar. Bunların yanında Çocuk Destek Merkezimizdeki kurslarımızda çocuklarımızın yaptığı çivi çalışmalarımız var. Bunlar 9-14 yaş arası çocuklarımızın yaptığı çalışmalardır'' dedi.

Çalışmaların genel olarak psikolojik sorunları ve sıkıntıları olan hastalara yapılan terapi amacı taşıdığını belirten Usta Öğretici Davut Şahin, yaptıkları çalışmaların Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait ebru sanatı ile beraber diğer sanat dallarından olduğunu ve o dönemlerden günümüze kadar sürdürülen çalışmalar olduğunu dile getirdi. Şahin sözlerine, ‘'Kurumumuz bünyesinde bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün burada çalışmalarımızı kursiyerlerimizle birlikte sergileme şansı yakaladık. Burada sattığımız çalışmalardan elde ettiğimiz gelirleri kursiyerlerimize ve ihtiyacı olan aileler için kullanıyoruz. Sattığımız çalışmaların yerine de daha iyi daha güzel çalışmalarla dolduruyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde iki tane, Çocuk Destek Merkezimiz bünyesinde de bir tane kursumuz var. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Oldukça ilgi görüyorlar'' ifadelerini ekledi.

Ağrı Kültür Kongre Merkezinde sergilenen Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait Naht, Filografi, Çivi ve Ebru sanatlarının bulunduğu çalışmalar, halk tarafından oldukça ilgi görüyor.