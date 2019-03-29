Ağrı'da "Nebi'nin Ayak İzleri" programı

Dr. Nihat Hatipoğlu, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Projesi kapsamında "Nebinin Ayak İzleri" temalı konferansa katıldı.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ile başladı. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin hayatında yaşadığı önemli konuları anlattı. Burada Peygamber Efendimizin güzel ahlakı üzerine konuşma yapan Prof. Dr. Hatipoğlu gençlere nasihatlerde bulundu. Program sonunda Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na hediye takdim edildi.

Düzenlenen programa, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, yurt öğrencileri ve aileler katıldı.