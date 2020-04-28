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Ağrı'da ‘Nefes Kredisi' başvuruları başlıyor

Korona virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin sınırlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" projesi hayata geçirildi.

Korona virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin sınırlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" projesi hayata geçirildi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Denzbank işbirliğinde gerçekleştirilen “TOBB Nefes Kredisi” başvuruları Ağrı'da başladı.


‘Nefes Kredisi' projesine ilişkin, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası binasında Denzbank Ağrı Şubesi Müdürü Ahmet Kaya, Eleşkirt Şube Müdürü Ali Kurban ile Ağrı Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan'ın gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan açıklama da şu ifadeler kullanıldı:


“ Odamıza kayıtlı üyelerimizden cirosu 25 Milyon Türk Lirasına kadar olan işletmelerin 50 bin TL'ye kadar finansman imkânından faydalanabileceklerdir. Projenin tüm Ağrı Merkez ve ilçeleri Kobilerine hayırlı olmasını dileriz”

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