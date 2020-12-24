Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı'da bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran yolu üzerinde bulunan bir odunlukta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odunluğun hemen yanında bulunan evlerinde otururken çıkan dumanları fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmazken odunlukta maddi hasar meydana geldi.