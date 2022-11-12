İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da öğrenciler 25 kuruş ile toplu taşıma kullanmaya devam edecek

Ağrı’da, öğrenciler Türkiye’nin en ucuz ücretiyle toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam edecek.

Ağrı'da, öğrenciler Türkiye'nin en ucuz ücretiyle toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam edecek.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin en ucuz ücretiyle toplu taşıma araçlarını kullanan öğrenciler, Ağrı Belediyesi Ulaşım hizmetleri müdürlüğü ve ulaşım izleme koordinasyon merkezi genel kurul toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararla bu yılda 25 kuruş ödeyerek ulaşım sağlayabilecek. Bunun yanısıra duyuruda bulunan Ağrı Belediyesi ulaşım ücretlerine herhangi zammın uygulanmadığını kamuoyuna duyurdu.

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