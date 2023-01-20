Ağrı'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Ağrı'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle 153 bin 189 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Öğrenciler, karnelerini okullarda düzenlenen törenle öğretmenlerinden aldı. Karne alan öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de büyük heyecan yaşadı. Çocukların aileleriyle tatili en iyi şekilde geçirmeleri gerektiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemini tamamladığımız bu günde başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerimizi ve tüm eğitim çalışanlarını göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı içtenlikle kutlar, verdikleri destekten dolayı velilerimize teşekkür eder, güzel bir tatil geçirmenizi dilerim" dedi.