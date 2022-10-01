Ağrı'da öğrenciler kitaplarla hayatlarına ışık tutuyor

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen “Okuyan Şehir Ağrı” projesi tüm kademelerde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek kitap okuma oranını arttırma hedefliyor.

“Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz toplam 2 milyon 321 bin 883 kitap okumuştur”

Konu hakkına bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,”Proje tüm kademelerde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek kitap okuma oranını arttırmak amacıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yürütülmeye başlanmıştır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da proje etkinlikleri tüm il çapında devam etmektedir. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz toplam 2 milyon 321 bin 883 kitap okunmuştur. Bunun yanı sıra tüm ilde onlarca drama, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, masal okuma etkinlikleri ile kompozisyon ve münazara yarışmaları yapılmıştır. Yıl boyu en çok kitap okuyan, proje etkinlikleri ve yarışmalarında dereceye giren okullara ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da proje etkinliklerine tüm hızıyla başlanmıştır. ‘Okuyan Şehir Ağrı' projesi öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek kitap okuma oranını arttırmayı böylelikle entelektüel açıdan bilinçli olmalarını destekleyerek bilişsel gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda ilimizdeki okuma oranını yükseltmek, okumayı alışkanlık haline getirerek ülke ve dünya standartlarına ulaştırmayı da hedeflemektedir. Edebi değerlerimizin Ağrı'da ve bölgede bilinmesini ve tanınmasını sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak da projenin hedefleri arasında yer almaktadır.” dedi.

Proje çerçevesinde öğrenciler okudukları kitaplardan bölümleri drama, tiyatro şeklinde canlandırarak hayal güçleriyle birlikte kurgu güçlerinin de ortaya çıkarılmasının desteklendiğini dile getiren Kökrek,”Aynı zamanda tiyatro oyunları, şiir dinletileri, O'nu (Peygamber Efendimiz SAV) En Güzel Kim Anlatır?, münazara yarışmaları gibi sosyal faaliyetlere katılarak topluluk önünde performans sergileme özgüveni ile beden dilini, vurgu ve tonlamaları uygun kullanma becerileri geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu etkinliklerle anasınıfından liseye tüm öğrencilerin bilimsel, yenilikçi düşünme, ilişki kurma, anlama, değerlendirme, karar verme, iş birliği içinde ekiple çalışma sorumluluğu becerileri de gelişmektedir. Proje ile kompozisyon yarışmaları, 8 Öykü 1 Kitap ve Sevgili Günlüğüm etkinlikleri öğrencilerde Türkçe dilbilgisi ve yazma becerilerinin geliştirilmesi; duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimleri ile bir konuda görüşlerini ve tezlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları; yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrencilerin kazandıkları bu becerilerle kendi ürünlerini ortaya koyarak yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanır. Emeği geçen şube müdürü Selahattin Bilgiç ve İl Proje Koordinatörü Gökçe Yakıcı'ya teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.