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Ağrı'da öğrenciler yüz yüze eğitimin ilk gününde sazlarla karşılandı

Ağrı’nın merkeze bağlı Yavuz Selim İlkokulu öğretmenleri, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencileri saz eşliğinde karşıladı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yavuz Selim İlkokulu öğretmenleri, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencileri saz eşliğinde karşıladı.


Ağrı'da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi çalan ilk zille birlikte başladı. Korona virüse karşı her türlü önlemin alındığı Yavuz Selim ilkokulunda ana sınıfı ve 1'nci sınıf öğrencileri maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek sınıflarına yerleştirildi. Öğretmenler tarafından kapıda alkışlarla karşılanan öğrencilerin okula başlama heyecanı vardı. Her öğrenciyle birebir ilgilenen öğretmenler, öğrencilere okul kapısından sınıflarına kadar eşlik etti. Sınıflarına giren öğrenciler sınıflarında da hediyeler ve saz çalan öğretmenleri tarafından karşılandı.

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