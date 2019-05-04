Ağrı'da öğrencilerden “Teknoloji Tasarım Sergisi”

Ağrı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen “Teknoloji Tasarım Sergisi” davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Teknoloji tasarım öğretmeni Özlem Boran öncülüğünde hazırlanan eserler okulda davetlilerin beğenisine sunuldu. Açılış kurdelesini kestikten sonra projelerin yer aldığı standı dolaşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, teknoloji tasarım öğretmeni Özlem Boran'dan bilgi aldı. Öğretmen ve öğrencilerin ortak yaptıkları sergiyi beğendiğini belirten Turan,”Emeği geçen başta öğretmene ve öğrencilerimize teşekkür ederim”dedi.

Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri Selahattin Bilgiç ve Fırat Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler ile çok sayıda davetli katıldı.