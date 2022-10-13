Ağrı'da öğrencilere "Hazırbulunuşluk Uygulama Sınavı" yapılacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Hazırbulunuşluk Sınavına ilkokul 4'üncu sınıftan 10 bin 87, ortaokuldan 47 bin 11, liseden 34 bin 321 olmak üzere toplam 91 bin 419 öğrencinin girmesi planlanmaktadır" dedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik il genelinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online "Hazırbulunuşluk Uygulama Sınavı" 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak.

Konu hakkına bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Müdürlüğümüz bünyesinde il genelindeki ilkokul 4'üncu sınıf, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik çevrimiçi Hazırbulunuşluk Uygulama Sınavı 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleşecektir. Bu uygulama ile eğitimde yenilikçi bir bakış açısı oluşturmak, eğitim sürecini sağlıklı temellere oturtmak amaçlanmaktadır. Ayrıca eksik öğrenmeler tespit edilip bu konuda önlemler alınarak öğrencilerimizin akademik öz güveninin artırılması sağlanacaktır. Hazırbulunuşluk Uygulama Sınavına ilkokul 4'üncu sınıftan 10 bin 87, ortaokuldan 47 bin11, liseden 34 bin 321 olmak üzere toplam 91 bin 419 öğrencinin girmesi planlanmaktadır. İlkokul 4. sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce derslerinden, ortaokulda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden, lisede ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden EBA (Eğitim Bilişim Ağı üzerinden online 'Hazırbulunuşluk Uygulama Sınavı' yapılacaktır. Ayrıca uygulanacak bu sınavın koordinatörlüğü ve organizasyonu Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yürütülecektir. Çevirimiçi Hazırbulunuşluk Uygulama Sınavına giremeyen öğrenciler için de 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında okullarında yüz yüze telafi sınavları yapılacak" dedi.