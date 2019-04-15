Ağrı'da öğrencilerin hayali gerçekleşti

İMKB Gazi İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Aydan Nur Batuk'un Hayat Bilgisi dersinde ‘ülkeler' konusu işlerken öğrencilerinin hiç uçak görmediklerini ve merak ettiklerini söylemesi üzerine öğretmen Batuk harekete geçti. Ağrı Havalimanı yetkilileri ile iletişim sağlayan Öğretmen Aydan Nur Batuk, kısa sürede gerekli onayları alarak öğrencilerinin bu hayalini gerçekleştirdi. Ağrı Havalimanına büyük bir heyecan ile gelen 2-D sınıfı öğrencileri ilk defa gördükleri yürüyen merdivenlerden ilgili personel ve öğretmenlerinin yardımı ile yukarıya doğru çıktılar. Uçağın gelişi öncesi ilgili personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan öğrenciler, tüm anlatılanları can kulağıyla dinlediler. Havalimanında tüm öğrencilere temsili uçak biniş kartları verilirken, uçağa nasıl binecekleri öğretildi. Uçağın inişini havalimanı sahasında büyük bir heyecanla izleyen öğrenciler, kendilerine yaklaşan uçağa el sallayarak sevinçlerini belli etmeye çalıştılar. Uçaktan inen yolcuları selamlayan öğrenciler kısa süreliğine uçağa binerek hostes ve pilotlarla sohbet etme imkanı buldular. İlk defa bindikleri uçakta koltuklarda oturarak uçağın içini inceleyen öğrenciler, hosteslerden bilgiler aldılar. Uçağın kokpitini de gören çocuklar büyük mutluluk yaşadılar. Öğrencilerinin ufkunu geliştirmek ve hiç görmedikleri uçakla tanıştırmak amacıyla böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden İMKB Gazi İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Aydan Nur Batuk, tüm öğrencilerinin büyük sevinç ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Birçok öğrencisinin Ağrı dışında herhangi bir şehir görmediğini vurgulayan öğretmen Batuk “Hayat Bilgisi dersinde Ülkeler konusunu işlerken bir öğrencim “Öğretmenim ben Ağrı'da doğdum, Ağrı'da büyüdüm. Hiç buradan uzaklara gitmedim. Çarşıya bile bazen gidiyorum. Acaba ben de büyüyünce farklı yerlere gidebilecek miyim?” demesi çok içime işledi. Çocukların hayal güçlerini nasıl geliştirebilirim, Ağrı dışında keşfedilecek bir dünya olduğunu onlara nasıl gösterebilirim? diye tüm gün boyunca düşündüm ve aklıma bir fikir geldi. Sınıfım 2-D'ye bir havalimanı gezisi düzenlemeye karar verdim. Çünkü Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Türkiye'ye ve oradan da dünyaya açılan bir kapıydı. Köy Okulları Yardım Projesi kapsamında yaptıklarını hayranlıkla takip ettiğim Cafer Canşi ile yollarımız kesişince bu güzel organizasyonu gerçekleştirme şansı bulduk. Emeği geçen başta Ağrı Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin olmak üzere tüm havalimanı çalışanlarına ve sevgili Cafer Canşi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.