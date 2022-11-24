Ağrı'da öğretmenler arası voleybol, masa tenisi ve satranç turnuvaları tamamlandı

Naci Gökçe Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen voleybol turnuvasını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, şube müdürleri Mehmet Özmüş ve Selahattin Bilgiç, Voleybol İl Temsilcisi Gökmen Aslankılıç, okul sporları koordinatörü Osman Okta, okul müdürleri ve öğretmenler izledi. Oynanan voleybol finalinde Spor Lisesi birinci, Naci Gökçe Anadolu Lisesi ikinci, İpekyolu Ortaokulu üçüncü ve Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti. Masa tenisi turnuvasında Ballıbostan Ortaokulu öğretmeni Mehmet Saver birinci, 100 Yıl Ortaokulu öğretmeni Yunus Temel ikinci ve 23 Nisan Anaokulu öğretmeni Rıdvan Yıldırım üçüncü oldu. Satranç turnuvasında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğretmeni Recep Kuzu birinci, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Zeki Aslan ikinci ve 100 yıl Gazi İlkokulu öğretmeni Mehmet Akif Taşdemir üçüncülüğü elde etti. Öğretmenleri tek tek tebrik eden Kökrek ve Din, okul takımı ve öğretmenlere madalya ve kupalarını verdi.