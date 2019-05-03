Ağrı'da öğretmenler arası voleybol turnuvası

Eğitim camiası tarafından ilgi gören turnuvaya 34 okul katılırken toplamda 60 müsabaka gerçekleştirildi.15 Nisan Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda İsmet Ömeroğlu İlkokulu finalde birinci olurken, Naci Gökçe Anadolu Lisesi ikinci, İMKB Ortaokulu üçüncü, Tezeren 4. Boğaziçi ilk ve Ortaokulu ise dördüncü olmaya hak kazandı.

Dereceye giren takımların kupa takdim törenine katılan ve turnuvada birinci olan takım İsmet Ömeroğlu İlkokuluna kupa ve madalyalarını veren Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, "Öğretmenlerimizi uzun kış maratonundan sonra sosyal -kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmak adına 2019 öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenledik. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her yıl geleneksel olarak öğretmenler arası futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu yıl voleybol turnuvası da düzenledik. Ramazan bayramından sonra futbol turnuvası da düzenlemeyi düşünüyoruz. Amacımız öğretmenlerimiz/okullarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek, iyi vakit geçirmelerine katkıda bulunmaktır. Öğretmenlerimizin bu gibi faaliyetlere ilgi göstermeleri de ayrıca mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder; dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.