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Ağrı'da öğretmenler, görev başındaki polislere karanfil verip baklava ikram etti

Ağrı’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli öğretmenler, Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli öğretmenler, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeni ile yol kontrol noktalarında yol kontrolü yapan polislere, karanfil verip baklava ikram etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in talimatıyla, eğitim camiası adına Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeni ile kentte görevi başındaki polisler için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ellerinde baklava tepsileri ve karanfillerle uygulama noktalarına giden öğretmenler, polislerin gününü kutlayarak tebrik etti.

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