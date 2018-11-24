Ağrı'da Öğretmenler Günü kutlamaları

Ağrı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Vali Süleyman Elban tarafından günün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından program öğrencilerin şiir okuması, tiyatro oyunu, müzik dinletisi, halk oyunu, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere plaket verilmesi, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Programa Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Vali Yardımcısı Onu Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcılar Neriman Karakoç ve Özlem Çeçen, kamu kuruluş müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.