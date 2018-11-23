Ağrı'da öğretmenler korosundan konser

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen konserde, Ali Cildan şefliğindeki koro, Türk halk ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. Ege yöresine ait türküye bir öğretmenin zeybek oynaması seyirci öğretmenlerden büyük alkış aldı. Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmeni Selçuk Boran'ın seslendirdiği “Ötmesin Bülbüller ve Bir Ayrılık Bir Yoksulluk” türküleri salonunda duygulu anlar yaşattı. Hareketli şarkılarında seslendirildiği programda öğretmenler güzel vakit geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, konser sonunda yaptığı konuşmada, konseri büyük keyifle izlediğini ifade ederek, “Türk halk ve sanat müziğinin en güzel eserleriyle bizleri bu güzel günü yaşatan koromuza teşekkür ediyorum”dedi.