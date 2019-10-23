Ağrı'da Öğretmenler Kupası startı verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenler arasında düzenlenmesi planlanan Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvaları büyük bir heyecanla Ağrı'da başladı.

Kadın ve erkek öğretmenlerden ayrı takımlardan Basketbol, Voleybol, Futsal ve Masa Tenisi branşlarında yapılacak turnuvalarda il birinciliğini elde edecek takımlar Malatya ve Elazığ'da düzenlenecek bölge finallerinde temsil edecek. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığındaki Türkiye Öğretmenler Kupası İl Tertip Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda öğretmenlerden oluşan takımlar önce ilçelerde, her branştan ilçe birincileri ise il müsabakalarında il finali için yarışacaklar. Tüm sporculara başarı dileklerini ileten Tekin, "Öğretmenlerimizin tamamı şimdiden gönlümüzün birincileridir , katılımlarından dolayı hepsini kutluyor;daha birçok etkinlikte buluşmayı diliyorum."dedi.

21 -25 Kasım 2019 tarihlerinde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü 2500 Kişilik Salon ve 15 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanan turnuvanın merkez ilçe elemeleri Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya'nın da katılımıyla başladı.