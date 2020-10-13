Ağrı'da öğretmenler okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Ağrı il genelinde öğretmenler, okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Ağrı il genelinde görev yapan öğretmenler, öğrencilerini evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinde fidan dikmeye devam ediyor. Vali Osman Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de, okullarda yapılan fidan dikme etkinliğine katılarak öğretmenlerle birlikte okul bahçelerine fidanlar dikiyor.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğretmenlere fidan dikme çağrısı sonrası il merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerin öğrencilerini evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinde fidan dikmeye başladıklarını, okul bahçelerinde fidan dikimlerinin devam edeceğini belirtti. Orman yangınlarının yüreklerini dağladığını ifade eden Tekin, “Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın sadece bireysel değil, toplumsal bir yaşam biçimi olması gerektiğini dile getirdi. Tekin, "Yeşil ve nefes alınabilen bir dünyanın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslar arasındadır. Yeryüzünde orman varlığını artırmadan gelecek olmayacaktır. Doğanın bize cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir. Bu vesile ile okulların bahçelerinde fidan etkinliği yapan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.