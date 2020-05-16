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Ağrı'da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle gönüllü öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "Eğitim Koçluğu" programı uygulanacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle gönüllü öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "Eğitim Koçluğu" programı uygulanacak.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında "Eğitim Koçluğu" ile ilgili protokol gerçekleştirildi. E-konferans yoluyla gönüllü öğretmenlere yönelik "Eğitim Koçluğu" programı sunulacak. 20 saat sürecek olan eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecek. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Modern eğitimin önemli adımlarından olan Koçluk Sistemi, öğretmenin sadece sınıf içerisinde değil sosyal yaşam alanlarında da öğrencisinin yanında olmasını amaçlar, bu yaklaşım öğrencinin sosyal ve ruhsal olarak gelişimini de pozitif yönden etkiler. Öğrenci bir profesyonel eşliğinde eğitimin değişmez unsuru olduğunu daha net bir şekilde görür. Bu yüzden öğretmen arkadaşlarımın bu faydalı meslekî gelişim etkinliğine katılım göstereceğinden şüphem yoktur"dedi.

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