Ağrı'da öğretmenlere ilkyardım eğitimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca; öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaralanma ve sakatlanmaların azaltılması amacıyla “Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, düzenlenecek olan eğitimlerin 8 saatlik teorik kısmının uzaktan online olarak, uygulama kısmının ise ileri bir tarihte ilk yardım eğitim merkezince yüz yüze olarak düzenlenmesi planlandı. İlk etapta Milli Eğitim İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde öğretmenlere yönelik 8 saatlik uzaktan eğitim, İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Baran Vural tarafından verildi. Eğitimin açılışına katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, “İlk yardım eğitiminin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu kazalarda doğal afetlerde görüyoruz. Bu eğitimin tüm çalışanlarımızın almasını istiyoruz. İleriki süreçte eğitimlerimiz ilk yardım eğitim merkezimizde yüz yüze olarak devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Hem uzaktan eğitim hem de uygulamalı eğitimin başarılı bir şekilde geçmesini dilerim” dedi.

Uzaktan eğitimler sonrası uygulama eğitimini tamamlayan öğretmenlere İl Sağlık Müdürlüğünce İlk Yardımcı Sertifikası verilecek.