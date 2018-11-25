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Ağrı'da öğretmenlere yemek verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezinde görev yapan öğretmenlere “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yemek programı düzenlendi.


İbrahim Çeçen Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen yemek programına AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yazar Ferzende Tanışır, Defterdar Mehmet Tural, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Girişte öğretmenlere karanfil verilirken, yemek öncesi AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin birer konuşma yaparak öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Yemek sonrası öğretmenlere canlı müzik ziyafeti yapıldı.

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