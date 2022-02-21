Ağrı'da "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" değerlendirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in başkanlığında lise müdürleri toplantısında "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağı değerlendirildi.

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürleri ve kentteki lise müdürleri katıldı. Toplantıda, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'nin 14 Şubat 2022 tarihli sayısında yayımlanması ve kanuna dayanarak hazırlanan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağı değerlendirildi. Yönetmelik taslağı ile ilgili lise müdürlerinin görüş ve önerilerini alan Kökrek, yönetmelik taslağında meslekte 10'uncu yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10'uncu yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecini anlattı. Yönetmelik taslağına ilişkin okul müdürleri ve meslektaşları ile bir araya geleceklerini ve bilgilendireceklerini dile getiren Kökrek, görüş ve önerilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.