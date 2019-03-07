Ağrı'da ‘Okul sporları voleybol grup müsabakaları' başladı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen ‘Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları' açılış seremonisi ile başladı.

15 Nisan Spor Salonu ve 2500 kişilik Merkez Spor Salonundaki, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 11 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün sürecek. Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda; Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Siirt ve Van olmak üzere toplam 11 il katılım sağladı.

8'i kız takımı 11'i erkek takımı olmak üzere toplam 19 takım müsabakalarda mücadele edecek. Ağrı'dan ise 1 kız takımı 1 erkek takımı gruplarda mücadele edecek.

Yıldız erkekler maçlarını Merkez 2 bin 500 kişilik Spor salonunda yapacak. Yıldız kızlar kategorisinde mücadele edecek olan takımlar ise maçlarını Merkez 15 Nisan Spor Salonunda oynayacak.

2 bin 500 kişilik spor salonunda müsabakaların açılış seremonisi törenine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, İshak Paşa Yurt Müdürü İskender Tekin, Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Öner, antrenör ve sporcular katıldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan takımlara madalya ve katılım belgesi verilecek. Grup müsabakaları 9 Mart 2019 cumartesi günü sona erecek.