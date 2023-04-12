Ağrı'da okullar arası münazara yarışmaları

Naci Gökçe Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen il merkezindeki okullar arası münazara yarışmalarını İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, şube müdürleri Selahattin Bilgiç ve İsmet Mızrak, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler izledi. Ortaokullar kategorisinde Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, “Şehir planlamalarında yatay mimari daha etkilidir” ve Alpaslan Ortaokulu öğrencileri ise “Şehir planlamalarında dikey mimari daha etkilidir” konularını savundu. Yarışma sonucunda Alpaslan Ortaokulu öğrencileri birinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri ikinci ve Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu öğrencileri üçüncü oldu. Liseler kategorisinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, “Hayal gücünün gelişiminde yazınsallık daha etkilidir” Konusunu savunurken Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, “Hayal gücünün gelişiminde görsellik daha etkilidir” konusunu savundu. Yarışma sonucunda Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ikinci ve Teknokent Koleji üçüncülüğü elde etti. Öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını dileyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, öğrencilerin ödüllerini verdi. Emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür eden Hasanoğlu, tartışabilmenin ve fikirleri ifade edebilmenin güzel bir medeni cesaret olduğunu belirtti. Mayıs ayında yapılacak il finallerinde il merkezi ve ilçelerde birinci olan okulların katılımıyla münazara yarışmaları il finali yapılacak.