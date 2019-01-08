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Ağrı'da okullar tatil edildi

Ağrı’da olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde okullar tatil edildi.

Ağrı'da olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde okullar tatil edildi.


Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve köylerinde çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinde izinli sayılacağı kaydedildi. Eleşkirt ilçe genelinde de eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

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