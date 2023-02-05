Ağrı'da okullar tatil edildi

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeni ile yarın eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde halen etkili olan yoğun kar yağışı; olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve meteorolojiden yarın için alınan uyarı dolayısıyla 06.02.2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde (tüm ilçelerimizde) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de söz konusu tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” denildi.