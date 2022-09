Ağrı'da “Okulum Beni Bekler “ projesi ile okula gidemeyen öğrenciler okula kazandırılıyor

Ağrı il genelinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ‘Okulum Beni Bekler' projesi ile çeşitli nedenlerle okuldan uzak kalmak zorunda kalan öğrenciler, okula geri kazandırılıyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte çeşitli nedenlerle okula gidemeyen öğrencilerin okula yeniden kazandırılması için Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı. Başlatılan çalışma çerçevesinde hayata geçirilen ‘Okulum Beni Bekler' projesi ile İl Milli Eğittim Müdürü Hasan Kökrek ve öğretmenler, köy köy, mahalle mahalle gezerek, okula çeşitli nedenlerle gidemeyen öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyaretlerde öğrencilerin okula gitmesinin önündeki engeller tespit edilerek ortadan kaldırılırken, öğrencilerin yeniden okula dönmeleri sağlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı okula kazandırma çalışmalarına, ailesinin maddi imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı okula göndermediği ve kendilerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan Şinasi Ünsal Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Rabia Çelik'i, Ağrı Merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Aslangazi köyündeki evinde ziyaret ederek başladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelinde bu durumda olan ne kadar öğrenci varsa okula geri kazandıracaklarını söyledi.

‘Çok şükür devletimiz çocuklarımıza her türlü imkanı sağlıyor'

Çelik ailesi ile evlerinde görüşüp mevcut sorunlarının çözümü noktasında gerekli çözümleri sunarak, kızlarını tekrardan okula göndermeleri konusunda aileyi ikna eden Müdür Kökrek, yaptığı açıklamada: “Aslında 10'uncu sınıf olması gereken öğrencimiz, geçen sene ailesinin çeşitli nedenlerle okula göndermemesi sebebi ile bu yıl tekrardan 9'uncu sınıftan devam edecek. Bu sene kendisi bizlere ulaşarak okula gelmek istediğini söyledi. Bizde hemen köyümüze ailemizi ziyaret ettik. Ziyaretimizde ailemizin öğrenciyi okula göndermeme gerekçelerini ortadan kaldırdık ve ailemizi yeniden kızlarını okula göndermeleri noktasında ikna ettik. Kızımız da bu duruma çok mutlu oldu. Artık eğitim ve öğreniminden geri kalmayacak. Bizde milli eğitim olarak öğrencilerimizin her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını ortadan kaldıracağız. Öğrencimiz ısrarla hemşire olmak istediğini ve hayallerinden bizlere bahsetti. Bizde bu hayallerini gerçekleştirmesi için öğrencimizin her zaman yanında olacağız. Bunun yanında Ağrı genelinde bu tür faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hem bakanlığımız hem de Sayın Valimizin özellikle bu konuyu takip ediyorlar. Zaten bu bizim asli görevimizdir. Bizler bu durumdaki öğrencilerimizin tamamını okula kazandırmak üzere hafta içi, hafta sonu gözetmeksizin sürekli sahada çalışma yürütüyoruz. Ayrıca biliyorsunuz ki bizler günlük olarak öğrencilerimizin devam çizelgelerini kontrol ediyoruz. Her gün bir hafta olduğunda da aileleri ziyarete gidiyoruz. Biz Rabia Çelik öğrencimizle bu yıl bu süreci başlatmış olduk. Ayrıca buradan bu öğrencimizin durumunda olan öğrencilerimize de olurda biz kendilerine ulaşamazsak, onalar bizlere çok rahat bir şekilde gerek telefonla gerekse sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Bizler hemen öğrencilerimizin evlerine giderek, sorunlarını çözüp okula geri kazandırıyoruz.” dedi.

‘Çok mutluyum'

Ailesinin maddi sıkıntılar nedeni ile okula göndermediği ve Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ailesini ikna etmesiyle yeniden okula devam edecek olan Şinasi Ünsal Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Rabia Çelik, yaşadığı mutluluğu dile getirerek: “Öncelikle çok mutluyum. Çünkü tekrar okuyacağım. Ayrıca Milli eğitim Müdürlüğümüzün de bizlere destekleri de olacağı için ailem bir daha beni okuldan almayacak. Buraya köye kadar gelip evimizde bizi ziyaret eden bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Buradan benim durumumda olan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Kesinlikle vaz geçmesinler. Çabalayınca her şey yoluna giriyor. Bu günden sonra yeniden okuluma kavuşacağım. Ben okumayı çok istiyorum. Ancak ailemin maddi imkanlarından dolayı okula göndermediler. Bende kendi telefonum olmadığı için arkadaşımın telefonundan sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Müdürlüğümüze ulaştım. Onlarda eve geldi ve bu gün var olan sorunlarımızı çözdüler. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Gelecekte hemşire olmak istiyorum. Eskiden beri bu benim hayalim” ifadelerini kullandı.

‘Bizde herkes gibi çocuklarımızın okumasını istiyoruz'

Rabia Çelik'in annesi Özlem Çelik ise Müdür Kökrek ve öğretmenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle müdür beye teşekkür ederiz. Artık bundan sonra kızımız onlara emanet. Bizde gerçekten herkes gibi çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Ancak maddi durumumuz yetmediği için kızımızı okula gönderemedik. 3 kız bir erkek çocuğum var ve küçük kızım tek okula gidiyordu. Ama bu gün sağ olsunlar buraya kadar geldiler ve sorunumuz çözüldü. Kızım artık okula gideceği için çok mutluyuz.”

Rabia Çelik'in anne ve babasını ikna ettikten sonra aileye çeşitli hediyeler veren Müdür Kökrek ve beraberindeki öğretmenler, daha sonra merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kocataş köyüne giderek, okula devam etmeyen Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf ve Ali Ayyıldız kardeşlerin ailesiyle görüştü. Çeşitli nedenlerle 2 yıldır okula gelmeyen öğrencilerin ailesini ve öğrencileri tekrardan okula kazandırılması konusunda ikna eden Kökrek, il genelinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.