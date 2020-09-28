Ağrı'da "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 11 okula belge verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz Projesi" kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen 11 okula temizlik belgesi verildi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen belge dağıtım programına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve okul müdürleri katıldı. "Okulum Temiz Projesi" kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen Merkez Bilim ve Sanat Merkezi, Merkez Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi, Merkez Öğretmenler Anadolu Lisesi, Merkez Seyit Ali Onbaşı Anaokulu, Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi, Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Patnos Özdemir Ortaokulu ‘Temizlik Belgesi' almaya hak kazandı.

Okul müdürlerine belgelerini teslim eden Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, "Öncelikle ‘Temizlik Belgesi' almaya hak kazanan müdürlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu okullarımız diğerlerine örnek olacak ve en kısa zamanda diğer okullarımız da belgelerini alacak. Şu ana kadar 349 okulumuz müracaat etti. Geri kalan okullarımıza da destek olacağız. İlimizdeki bütün okullarımıza bu belgeyi kazandıracağız. Öğrencilerimiz daha temiz ve hijyenik bir ortamda yüz yüze eğitim görecekler” diye konuştu.