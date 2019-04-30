Ağrı'da okuma şenliği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, “Kitaplar Konuşuyor Geleceğimiz Aydınlanıyor” projesi kapsamında okuma şenliği düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve Özlem Çeçen, Yazar Habib Bektaş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, öğrencilere ders çalışmanın yanında düzenli olarak kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Başarı düzenli çalışmaların sonucudur. Başarılı olmak, ailemize ve ülkemize olan borcumuzu ödemek için çok çalışmalı, çalışırken de kitap okumayı ihmal etmemeliyiz"dedi.

Kitabın insanı doğru yola yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan koruduğunu belirten Turan,”Kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize, gençlerimize ve vatandaşlarımıza kazandırarak, geleceğimiz olan gençlerimize okuma alışkanlığını aşılamalıyız”ifadelerini kullandı.

Yazar Habib Bektaş ise öğrencilere kitap okumanın önemine vurgularak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra katılımcılar ve öğrenciler ellerinde pankartlarla Kültür ve Kongre Merkezinden Millet Bahçesine yürüdü. Burada öğrencilerin 1 saat kitap okumasının ardından çeşitli oyunlar oynandı. Yazar Habib Bektaş, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ı makamında ziyaret ederek bir sür görüştü.