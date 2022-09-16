İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da ölü ve yaralıların olduğu olayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Ağrı’da 1 kişinin öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Ağrı'da 1 kişinin öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.


Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 kişinin öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “17.07.2022 günü Patnos ilçemizde meydana gelen 1 kişinin ölüp 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili, olayın şüphelileri M.D. C.D. A. D. O. D. G. D. A. D. R. D. A. D. Emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, şahıslardan 4'ü tutuklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

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