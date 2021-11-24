Ağrı'da "Ömür Boyu Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Ömür Boyu Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Video Topluluğu Tiyatro ekibi tarafından "Ömür Boyu Öğretmen" konulu tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelendi. Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Ortadirek Köyü Okulunda 2003 yılında çıkan yangında öğrencilerini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden öğretmen Burçin Uysal ve Aysun Kayalar ile Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anlatıldığı tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı. Tiyatro oyunu sonunda İl Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak tiyatro ekibi ve katılımcı öğretmenlere karanfil verdi. Tiyatro oyununu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürleri Mehmet Özmüş ve İsmail Tanrıverdi, okul müdürleri ve öğretmenler izledi.