Ağrı'da otel konforunda yapılan pansiyonlarda kalan öğrenciler müzik eşliğinde stres atıyor

Yapılan çalışmalar kapsamında, kentte son dönemlerde yapılan yatırımlarla, otel konforuna kavuşturulan YBO Pansiyonlarında kalan öğrencilerin hem moral ve motivasyonlarının artması hem de stresten kurtulup derslerinde daha başarılı olmaları amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından farklı meslek gruplarında çalışan personelden oluşturulan koro, pansiyonlarda kalan öğrenciler için etüt saatlerinden sonra müzik ziyafeti veriyor. Halk Eğitim Merkezi Korosu'nun söylediği halk müziğinden sanat müziğine, sanat müziğinden pop müziğe kadar her türlü şarkı ve türküye eşlik eden öğrenciler, eğlenerek stres atıyor.

Ağrı Merkez Murat YBO Pansiyonunda kalan öğrenciler için düzenlenen konserde, okul yöneticileri ve öğretmenlerle öğrencilere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelinde son dönemde eğitime yönelik yapılan yatırımlarla okul ve dersliklerin fiziki şartlarının çok iyi duruma geldiğini söyledi.

‘Allah devletimizden razı olsun'

İyileştirilmiş fiziki şartların, öğrencilerin başarısına dönüşmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Kökrek, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, “ Milli Eğitim olarak özellikle pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz olmak üzere bütün öğrencilerimizle ilgili çok güzel planlarımız ve çalışmalarımız var. Biz özellikle pansiyonda kalan öğrencimizin çok başarılı olmasını istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Bütün imkanları bizlere sağlamış. Evlerimizde kesinlikle bulamayacağımız imkanları bu pansiyonlarda bizlerin hizmetine sunmuş. Bu hizmeti tabi ki okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve personellerimiz vasıtasıyla sizlere ulaştırıyoruz. Derslerinize muhakkak çalışın. Öğretmenlerinizi derste dinleyin. Her türlü sorun ve sıkıntınızda öğretmenleriniz olarak yanınızdayız. Burada 8. Sınıftan mezun olan her bir çocuğumuzu biz mutlaka ya fen lisesine ya mesleki eğitim liselerine ya güzel sanatlara ya spor lisesine illaki bir liseye yerleştirmek istiyoruz. Sizlerden ricam evlerinize gittiğinizde bizlerden selam söyleyin ailelerinize. Sizin başarınız için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.