İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da otomobil sürüye çarptı, 6 keçi telef oldu

Ağrı’da bir otomobilin çarptığı küçükbaş hayvan sürüsünden 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.

Ağrı'da bir otomobilin çarptığı küçükbaş hayvan sürüsünden 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.



Ağrı Merkez 100. Yıl Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Van istikametinden Ağrı'ya seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AAR 999 plakalı otomobil, Yılmaz Kaya'ya ait otlaktan gelen keçi sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise çevredekilerin yardımı ile kesildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kazada hasar alan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.