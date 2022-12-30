Ağrı'da otomobil tırla çarpıştı; 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı'nda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Türkiye-İran Karayolu Gürbulak sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen olayda, İran Uyruklu Sürücü Eısa Dalaeı Mılan idaresindeki 65 AA 349 plakalı tır ve 65 AA 350 plakalı dorse İran istikametinden Doğubayazıt istikametine doğru seyir halindeyken yolun sağ şeridinden iç gümrük alanına girmek için sola manevra yaptı. Bu esnada, aynı istikamette arkasından gelen İran Uyruklu Seyedhossaını Mırkarımpour idaresindeki 35 AB 521 plakalı otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpma sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Seyedhossaın Mırkarımpour ile yolcu Alı Karımı Khangheshlaghı yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.