Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ağrı'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Atalay Caddesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan M.Y. idaresindeki 06 FZT 40 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.