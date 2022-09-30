İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı’da yol kontrol uygulamasında 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Ağrı'da yol kontrol uygulamasında 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.


Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde, özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulans durdurularak araç içinde 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu göçmenleri sevk eden 3 şüpheli organizatör yakalandı.


Eleşkirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen organizatörlerden 2'si tutuklanırken 1 organizatör ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi

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