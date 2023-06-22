Ağrı'da piyasa değeri 1 milyon 200 lira olan kaçak telefonlar ele geçirildi

Ağrı'da piyasa değeri 1.200.000 TL olan gümrük kaçağı cep telefonu, 800 adet telefon aksesuarı ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince, yurtdışından kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarlarının piyasaya sürülerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma ballatıldı. İl merkezinde bulunan 4 işyerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde piyasa değeri 1.200.000 TL olan 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 800 adet telefon aksesuarı ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.