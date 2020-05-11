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Ağrı'da piyasa değeri 200 bin TL olan elli adet havalı av tüfeği ele geçirildi

Ağrı il Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Ağrı-Doğubayazıt-İncesu Köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Ağrı - Doğubayazıt - İncesu Köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri 200 bin TL olan 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir.”

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