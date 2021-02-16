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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütlerine yardım eden ve terör propagandası yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

AĞRI (İHA) – Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütlerine yardım eden ve terör propagandası yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.


Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında PKK/KCK terör örgüt mensuplarına erzak ve malzeme temin eden ve terör örgüt propagandası yapan 13 şahıs ve DEAŞ terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensuplarına erzak ve malzeme temin eden ve terör örgüt propagandası yapan 13 şahıs ve DEAŞ terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatılmıştır.


Şüpheli şahısların ikametgahlarında yapılan aramada; 1 adet 36 kalibre yivsiz av tüfeğinden bozma tabanca,41 adet fişek,1 adet bıçak,1 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirilmiştir.”

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