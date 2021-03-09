Ağrı'da polis ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne'' projesi kapsamında yaklaşık bin 200 anneyi bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde bin 200 anne ve anne adayı bilgilendirildi.

Uyuşturucu maddelerinin olumsuz etkilerini de anlatan polis ekipleri, annelerin ve çocukların proje ile ilgili sorularını da yanıtladı. Polis ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması için annelerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, kendi çocukları veya etrafta gördükleri çocuklardan şüphe duymaları halinde mutlaka ilgili kurumlarla irtibata geçmelerini istedi. Ayrıca polis ekipleri, il genelinde anne ve anne adaylarına, ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesine ilişkin broşürler dağıttı. Anneler, seminerlerden dolayı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e teşekkür etti.