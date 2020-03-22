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Ağrı'da polis vefa görevinde

Ağrı’da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilenler için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu.

Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilenler için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu.



Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu. Kent genelinde alınan tedbir kararlarına uyan ve ikametlerinden çıkmayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine götürülüyor.

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