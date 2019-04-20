Ağrı'da ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi' paneli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi” konulu panel düzenlendi.

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlana Halid-i Bağdadi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi” konulu panel düzenlendi.

Kültür Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleşen programda İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Özcan Hıdır, Sabahattin Zaim Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Hansu ve İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Âdem Yerinde konuşmacı olarak yer alırken programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya, Prof. Dr. Önder Şimşek, Dekanlar, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, İslam Kültür ve Medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla, 2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda Ağrı ve Doğubayazıt' da uzun süre müftülük yapan ve kabri Doğubayazıt şehrinde bulunan merhum Hafız Muhammed Mirza'nın oğlu olan ve İlköğrenimini Doğubayazıt'ta tamamlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız ile ilgili çalışmalar yapmak Üniversitemiz için daha büyük bir önem arz etmiştir.” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında yapılacak etkinliklerde aktif rol üstlenebilmek amacıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile ortak bir protokol imzaladığını belirten Prof. Dr. Kaya, bu kapsamda İslami İlimler Fakültemizde bulunan Konferans Salonuna Prof. Dr. Fuat Sezgin'in isminin verildiğini, bu yıl 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde üçüncüsü yapılacak olan Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu'nun konusun “İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin” şeklinde belirlendiğini, III. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumunda sunulacak tebliğler için Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergimizin “İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN özel sayısı çıkaracağını ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in babası merhum Hafız Muhammed Mirza Sezgin'in Ağrı Doğubayazıt ilçesinde olan kabrinin Üniversite tarafından restore edilerek yeniden çevre düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Panelde konuşan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Yerinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam dünyasının 19. yüzyılda yaşadığı krizi atlatabilmesi adına çok büyük bir önem arz ettiğini vurgulayarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Fuat Sezgin bu anlamda bizim için iki şey ifade ediyor. Birincisi, Müslümanların tarihte sahip olduğu Kültür ve Medeniyetin somut delillerini ve belgelerini ortaya çıkardı. İkincisi de Müslümanları psikolojik eziklik yaşadığı bu haleti ruhiye içerisinden çıkararak, 20. yüzyılda modern dünyada Müslüman toplum ve topluluklarında, çağın kabul edebileceği, zirvelere tırmanabilen bir bilim insanını her türlü olumsuzluğa rağmen yetiştirebileceğini ispat etti.”

Prof. Dr. Hüseyin Hansu paneldeki konuşmasında Fuat Sezgin'in hayatı, eserleri ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verdi “Âlimin değerini bilmeyen toplumlar ilmin değerini de takdir edemezler, ilmin değerini taktir edemeyen toplumların hali ise ortadadır.” ifadesiyle alimlerimize sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Özcan Hıdır, “Keşf-i Kadîm'i Vaz-ı Cedîd Kılmak Fuat Sezgin'i Anlamak” başlığıyla gerçekleştirdiği sunumunda “Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihi açısından en önemli tezi ve ispatı, modern-postmodern paradigmanın ürettiği, pozitivist anlayışla sıkça dillendirilen “Müslümanların bilime katkılarının olmadığı” kabulünü (postüla) kökünden sarsması ve hatta yıkmasıdır. Ona göre Müslümanlar diğer kültür havzalarından edindikleri bilimsel tecrübeyi geliştirmişler, ilave olarak da yeni bilimsel veriler ve keşifler yapmışlardır.” dedi.

Panel son olarak konuşmacılara Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya tarafından günü anısına teşekkür plaketi verilmesi ile sona erdi.