Ağrı'da projelerin sergilendiği Bahar Şenliği yoğun ilgi gördü

Ağrı Doğa Koleji'nde düzenlenen Bahar Şenliği'nde çocuklar tarafından yapılan projelerin sergilendiği bilim fuarı yoğun ilgi gördü.

Ağrı Doğa Koleji'nde pandemi nedeniyle bir süre düzenlenemeyen geleneksel Bahar Şenliği, pandeminin ardından okul bahçesinde büyük bir coşku ve heyecanla yapıldı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve öğrenciler tarafından yapılan birçok eserin sergilendiği stantlar; öğrenciler, veliler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok faydalı projenin sergilendiği bilim fuarında ise öğrenciler hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptıkları projelerin tanıtımını yaptı. Öğrenci ve veliler arasında yapılan oyunların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Düzenlenen etkinliğin ardından yazılı açıklamada bulunan Okul Müdürü Engiz Eskin, “Geleneksel Bahar Şenliklerimizi pandemi nedeniyle 2 yıl boyunca gerçekleştirememiştik. Ancak bu yıl daha görkemli, birbirinden güzel daha farklı projeler ve çalışmalarla hazırladığımız Bahar Şenliğini gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin düzenlediği bilim-sanat sergisi organizasyonunda 15 branştan 100 farklı proje sergilendi. Fen Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Kimya, İngilizce, Matematik, Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Atölyesi ve Görsel Sanatlar kulüplerinin deney stantları katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Görsel sanatlar alanında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi, fen bilimleri alanında yapılan projeler, uzay köşesi, gösteri deneyleri, tarih dersimizin Divan-ı Hümayun gösterisi, İngilizce'nin günlük yaşama dönüşmüş hali My Town, Lego Game ve Cenga Game, Lego Robot tasarımları, ilkokul öğrencileri tarafından yapılan fosil yapımı, elektriğin günlük yaşamdaki yeri gibi birçok proje ziyaretçilere sunuldu. Şenlik için düzenlenen öğrenci-veli spor aktiviteleri gerçekleştirilmiş olup, keyifli zaman geçirdiler. Düzenlenen yardım kampanyası ile toplanan gelir hayır kurumlarına bağışlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programımız, eğlenceli olduğu kadarıyla güzel bir bahar havasında gerçekleşerek hem dinlendirici hem de velilerimiz arasında güzel kaynaşma ortamı sağlamış oldu. Bu programımızı büyük emeklerle hazırlayan tüm öğretmen, öğrenci ve personelimiz ile birlikte her zaman olduğu gibi yanımızda yer alan ve bize güç, moral veren değerli velilerimize, teşrifleriyle bizleri onurlandıran AK Parti İl Başkanımıza, İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimize desteklerinden dolayı teşekkür eder, haftaya LGS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.”

Programa AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Sebih Özden, Süleyman Çetin, İsmail Tanrıverdi, İsmet Mızrak ve çok sayıda veli, öğrenci ve vatandaş katıldı.