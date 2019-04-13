Ağrı'da Quantum ve Motivasyon semineri

Ağrı'da Prof. Dr. Halim Ulaş tarafından öğrencilere “Quantum ve Motivasyon” semineri verildi.

Ağrı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gençlik Merkezi salonunda Mektebim Koleji ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla Prof. Dr. Halim Ulaş tarafından “Quantum ve Motivasyon” semineri düzenlendi. Seminerde Prof. Dr. Halim Ulaş, gençlere gerçekçi hedef belirlemenin, belirlenen hedeflere ulaşmada sebat etmenin önemi ve okumayı hayattaki önceliklerini anlattı. Seminer sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Prof. Dr. Halim Ulaş'a teşekkür ederek plaket verdi.