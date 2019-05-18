Ağrı'da Ramazan ayı çay kültürünü değiştirdi

Ağrı'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan semaver çayı, yaygınlaşarak bir kültür haline geldi.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber yaygınlaşmaya başlayan semaver çayı, iftardan sonra kahvehaneye çay içmek için gidenlerin ilk vazgeçilmez lezzeti haline geldi. Kahvehane kültürünün yaygın olduğu Ağrı'da, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte neredeyse bütün kahvehanelerin önünde birer semaver yer almaya başladı. İftardan sonra evinde çay içmek yerine kahvehane de çay içen Ağrılı vatandaşlar, kahvehanelerde bulunan semaver çayının tadını çıkarıyor.

Alpaslan Mahallesi'nde kahvehane işleten evli ve iki çocuk babası Fecri Kocaağa (45), Ramazan ayı ile birlikte çay tercihi değişen vatandaşlara semaver çayı hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Kocaağa, semaver çayını hazırlamak için iftardan önce işe koyulduklarını anlatarak, "Her Ramazan ayında bu şekilde semaverlerimizi kuruyoruz. İftardan bir buçuk saat önceden kurup çayımızı demliyoruz. İftardan sonra müşterilerimize servis ediyoruz'' dedi.

"Müşterimiz iftardan sonra semaver çayı içmeden duramıyor''

Ramazan ayı boyunca Ağrı'nın her kahvehanesinde semaver çayı olduğunu dile getiren Kocaağa, semaverin artık bir kültüre dönüştüğünü belirtti. Kocaağa, "Bu artık bizde bir kültür oldu. Bir gelenek haline geldi. İnşallah bundan sonrada böyle devam eder. Tatlı bir sohbet havası oluyor. Çoğu müşterimiz iftardan sonra semaver çayı içmeden duramıyor. İl dışından Ramazan Ayını burada geçirmek isteyip buraya gelenlerde çok oluyor. Onlarda semaver çayı içmeye geliyor'' şeklinde konuştu.

"Elimizdeki kahve semaverlerini bitirdik''

Eskivan Caddesi'nde sobacılık yapan Cahit Temel, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kahvehane semaveri satışlarının arttığını söyledi. Temel, "Malum memlekette hava soğuk oluyor genelde. İnsanlar içerde de olsa dışarda da olsa semaverini yakıyor. İçerde de olsa çaylarını içebiliyorlar. O yüzden kahve semaveri iyi gidiyor. Hemen hemen elimizdeki kahve semaverlerini bitirdik'' dedi.

"Elimdeki kahve semaverlerinden dışarıdaki illere de gönderiyorum''

Şehir dışından da kahve semaverine talep olduğunu dile getiren Temel, "Dışardan da bu işe talep var artık. Elimdeki kahve semaverlerinden dışardaki illere de gönderiyorum. Mesela İstanbul la 20 tane gönderdim. Bu bir kültür olarak Ağrı'ya yerleşti artık. Ramazan da iftardan sonraları bir semaver çayı eşliğinde muhabbet etme kültürü oluştu. Semaver çayı olmadan insanlar gidip te başka yerde çay içmiyorlar artık'' ifadelerini kullandı.