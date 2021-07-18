Ağrı'da refüje çarpan minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabaha doğru Ş.K. idaresindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü kavşağında refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aynı aileden oldukları öğrenilen E.K. (21), M.K. (20) ve M.K.'nın (14) olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.