Ağrı'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da İran uyruklu iki şahsın kullandığı tırda yapılan aramada, rekor miktarda 1 ton 982 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İran uyruklu G.J ve M.R isimli iki şahsın şoför olarak bulunduğu ve Türkiye'ye getirilen İran plakalı tırda arama yapıldı.

NARKO köpekleri Lucky ve Alfa'nın da destekleriyle yapılan aramada 1 ton 982 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.