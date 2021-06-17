Ağrı'da renk cümbüşü

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle bezenmiş ovalarda renk cümbüşü yaşanırken, kente diğer illerden akrabalarını ziyarete gelenler doğanın içinde manzaranın tadını çıkardı.

Ağrı merkeze bağlı Yakınca köyünde yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için Antalya, Aydın, Bursa, İzmir ve Van'dan gelen vatandaşlar, rengarenk çiçeklerle bezenmiş köyün ovalarında doyasıya eğlendi. Eşsiz manzarasıyla adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu ortamı sunan doğada hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar, hem şehrin gürültüsünden uzakta olmanın hem de bir arada vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Akrabalarını görmek için Antalya'dan gelen Çiğdem Doğan, pandemi nedeniyle şehir merkezinde istedikleri aktiviteleri yapamadıklarını, bu nedenle doğanın kendileri için harika bir alternatif olduğunu söyleyerek, “Bugün buraya farklı illerden gelen akrabalarımızla beraber geldik. Antalya'dan, Aydın'dan, Van'dan gelen var. Hepimiz bu bahçede, buranın muhteşem ortamında, bize fotoğraf stüdyosu ortamı sunan bu güzel ortamda fotoğraf çekip vakit geçiriyoruz. Doğa dışında vakit geçirebileceğimiz pek fazla yer yok. Şehir merkezinde pandemiden dolayı rahat bir şekilde istediğimiz aktiviteleri yapamıyoruz. Bizler de bu tür yerlere gelerek hem rahatlıyoruz hem de manzaranın tadını çıkarıyoruz” dedi.