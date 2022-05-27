Ağrı'da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Osman Varol, Ağrı Valiliği koordinesinde Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne katıldı.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, yaşamın her alanında fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışlara ve yaşam tarzlarına teşvik etmek amacıyla Ağrı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Varol, öğrencilerle birlikte sağlıklı bir yaşam için adım attı.

Dünyadaki ölümlerin birçoğunun nedenini oluşturan kronik hastalıkların en büyük etkenlerinden biri olan obezite ile mücadele çerçevesinde sürekli hareket halinde olmanın ve fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmenin önemini vurgulayan Vali Varol, yürüyüş yapmanın her yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen aktivite olduğunu belirtti.

Yürüyüşün ardından katılımcılara ve vatandaşlara, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik broşür dağıtıldı, ağız hijyeni noktasında bilgilendirici dergiler ile ağız ve diş sağlığı seti hediye edildi.

Yürüyüş sırasında Ağrı Millet Bahçesi'nde devam etmekte olan Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği'ne de katılan Vali Varol; aydınlık yarınlar olan çocukların projeleri hakkında bilgi aldı.

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi çeşitli etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlayan Bilim Şenliği'ndeki atölye çalışmalarına katılan Vali Varol, öğrenci ve danışman öğretmenlerini ortaya koydukları eserleri dolayısıyla tebrik etti.

Yapılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne Osman Varol'un yanı sıra, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kurum ve kuruluş müdürleri ile sağlık çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.