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Ağrı'da sanayi sicil kanunu ve uygulamaları konusunda eğitim verildi

Ağrı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, kentte faaliyet gösteren “Mali Müşavirlere ve Muhasebecilere Sanayi Sicil Kanunu ve Uygulamaları” ile ilgili eğitim gerçekleştirildi.


Ağrı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün toplantı salonunda yapılan toplantıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve ilgili Mevzuatlar ile ilgili bilgilendirme yapılarak Sanayi Sicil Belgesi alınması ve imalat, seri tadilat ile bilişim sektörü ve yazılım firmalarının Sanayi Sicil Belgesi almalarının zorunlu olduğu ve bu işletmelerin her yıl yıllık işletme cetvelini vermeleri ve iki yılda bir ise vize yaptırmaları gerektiği, bu işlemlerin e-devlet üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili sunum ve bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, bu eğitimdeki amacımız işletmelerimizin yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek idari para cezası alamamalarının sağlanması ve ilimizdeki sanayici esnafımızın tespiti ile ilin sanayi durumunun ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirti.

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